As orações do mês sagrado para os muçulmanos do Ramadã deverão ser feitas nas próprias casas dos fiéis, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, conforme anunciou nesta sexta-feira o grande mufti da Arábia Saudita, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh.

Depois de questões levantadas pelo Ministério de Assuntos Islâmicos do governo local, Al-Sheikh, que é o acadêmico com capacidade reconhecida de interpretar a Charia (lei islâmica), explicou que as rezas podem acontecer fora das mesquitas.

O mufti ainda apontou que a oração de Taraui, realizada pouco antes da meia-noite e que inclui extensas leituras do livro sagrado é 'sunna' (ensinamentos do profeta) e não é obrigatória.

Quanto à oração de Eid, ao final do dia de jejum, a autoridade religiosa estabeleceu que, "se a situação atual continuar e não for possível realizá-la nas capelas e mesquitas, ela será rezada nas casas, sem um sermão".

Al-Sheikh ainda lembrou uma passagem, em que Maomé diz: "se ordenei a fazer algo, faça como seja possível".

A Arábia Saudita suspendeu as orações em todos os locais, inclusive as mesquitas sagradas da Meca e Medina, ainda em meados de março. Ambas seguem fechadas para peregrinação, assim como outros locais sagrados do islamismo.

O país registrou até o momento pouco mais de 5,8 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, e 79 mortes.