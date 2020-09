A gigante americana de software Oracle oficializou nesta segunda-feira o acordo com a chinesa ByteDance para ser parceira na gestão da rede social TikTok nos Estados Unidos, confirmando o que já havia adiantado ontem, após sua rival nesta licitação, Microsoft, ter admitido publicamente a derrota.

"A Oracle confirma a declaração (do secretário do Tesouro, Steven) Mnuchin, de que faz parte da proposta apresentada pela ByteDance ao Departamento do Tesouro no fim de semana para que a Oracle seja seu provedor de tecnologia de confiança", disse a empresa de Redwood Shores, na Califórnia, em comunicado.