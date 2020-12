A Oracle, segunda maior empresa de software do mundo, anunciou nesta sexta-feira a transferência de sua sede na região do Vale do Silício, no estado da Califórnia (EUA), para Austin, no Texas, seguindo os passos de várias outras empresas e personalidades da indústria de tecnologia.

A empresa, fundada em 1977 por Larry Ellison e que atualmente emprega 6.500 pessoas na californiana Redwood City, informou sobre a mudança aos reguladores de títulos dos Estados Unidos.