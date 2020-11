O estado do Oregon se tornou nesta terça-feira o primeiro dos Estados Unidos a aprovar a descriminalização da posse de todas as drogas para uso pessoal, uma medida que busca evitar o encarceramento em massa de dependentes.

O Oregon também foi o primeiro a descriminalizar a maconha, em 1973. Com a nova lei, aprovada nas urnas, o estado multará com US$ 100 quem for flagrado em posse de pequenas quantidades de "drogas pesadas" e oferecerá cursos de desintoxicação como alternativa à via penal.

A iniciativa, conhecida como Medida 110, recebeu o aval dos eleitores nesta terça-feira, quando a população, além de escolher o novo presidente do país, se pronunciou a respeito de propostas locais e estaduais.

Com a aprovação de 60% do eleitorado, as penas por posse de pequenas quantidades de drogas, incluindo cocaína, heroína e metanfetamina, não incluirão a prisão, contrariando a lei impulsionada pelo ex-presidente Richard Nixon conhecida como "guerra contra as drogas".

Críticos da política antidrogas de Nixon argumentam há décadas que a medida penalizou desproporcionalmente as minorias latinas e negras. Além disso, afirmam que as penas de prisão por delito de posse de drogas para uso pessoal eram esmagadoras para o sistema penitenciário dos EUA.

Durante a campanha pela nova regra, os defensores disseram que não se trata de uma tentativa de "legalizar" o uso de drogas, mas de mudar a resposta das autoridades estaduais diante de um problema crescente de dependência nos Estados Unidos.

"As pessoas que sofrem de dependência são tratadas mais efetivamente com serviços de saúde do que com punição criminal", diz o texto da iniciativa. A expectativa é que as prisões por consumo de drogas sejam reduzidas em cerca de 90%.

A imprensa local informou que o estado financiará programas de desintoxicação com impostos coletados da venda de maconha, onde é legalizada, como em várias partes dos EUA. Críticos argumentam que os recursos para a medida são insuficientes. EFE

romu/vnm