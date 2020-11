A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido (MHRA) será encarregada de analisar a eficácia da vacina produzida pela universidade britânica Oxford e pela companhia farmacêutica AstraZeneca, que é de 70,4%, mas que pode chegar a 90%, com uma combinação de doses.

A informação foi confirmada já nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde do país, Matt Hancock, apenas poucas horas após a divulgação dos resultados da terceira fase de testes clínicos do agente imunizante, que em parte foi realizada com voluntários no Brasil.