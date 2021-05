Várias organizações como o Greenpeace e a Oxfam protestaram nesta quinta-feira em Bruxelas contra o acordo comercial da União Europeia (UE) com o Mercosul, ainda pendente de ratificação e que consideram incompatível com as medidas prometidas no Pacto Verde Europeu.

Enquanto ocorria a manifestação, os ministros de Comércio da UE estavam reunidos para discutir, entre outras questões, o peso do acordo do Mercosul na estratégia comercial europeia para os próximos anos.