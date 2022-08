A empresa Totalísimo, organizadora da apresentação que o tenor espanhol Plácido Domingo faria em Santiago, no Chile, no dia 16 de outubro, negou existir relação entre o cancelamento do espetáculo com o envolvimento do nome do artista com uma investigação na Argentina.

Domingo teve o nome citdo em no caso da desarticulação de uma organização criminosa, com ramificações nos Estados Unidos, que funcionava como seita e é acusada, entre outros crimes, de tráfico de pessoas.