Os organizadores dos Jogos Paralímpicos de Tóquio anunciaram nesta sexta-feira a detecção do primeiro caso de covid-19 entre os atletas que desembarcaram no Japão para participar do evento, que começará daqui quatro dias.

A identidade do esportista e o país que representaria não foram divulgadas, apenas que o resultado positivo foi apurado durante o período obrigatório de quarentena de 14 dias, antes da chegada à Vila Paralímpica.