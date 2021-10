27 out 2021

EFE Quito 27 out 2021

Promovido exclusivamente pelo movimento indígena, o segundo dia de protestos no Equador contra reformas pretendidas pelo governo transcorre nesta quarta-feira sem incidentes graves, mas com o bloqueio de 13 estradas na região andina, incluindo a capital do país, Quito, à qual não era possível chegar pelo norte.

Segundo informações oficiais e imagens postadas em redes sociais, vias de grande fluxo nas províncias de Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Bolivar, Cotopaxi, Morona Santiago, Pastaza e Azuay foram bloqueadas de forma contínua ou intermitente nas últimas horas.