A Orquestra Filarmônica de Los Angeles (LA Phil), uma das mais importantes dos Estados Unidos, cancelará toda a sua programação no Walt Disney Concert Hall até 2021, devido à pandemia do coronavírus.

A decisão prolonga a pausa para eventos ao vivo na capital do entretenimento. Antes, há havia sido anulada a temporada de verão do Hollywood Bowl, em Los Angeles, um dos mais famosos e prestigiados espaços musicais do mundo. Shows como os de Bob Dylan, Janelle Monáe, Herbie Hancock e Pet Shop Boys, entre outros, foram cancelados.