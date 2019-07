O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, fechou nesta sexta-feira as portas para as negociações que teve com a oposição para superar a crise que o país vive há mais de um ano, descartando antecipar as eleições previstas para 2021, e acusou os Estados Unidos por sancionar funcionários de seu governo.

Ortega, que liderou um ato comemorativo do 40º aniversário da revolução que derrubou a ditadura de Somoza na Nicarágua, disse em seu discurso que manterá um diálogo com camponeses, artesãos, pequenos produtores, trabalhadores e "com aqueles que estão dispostos a trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento econômico".