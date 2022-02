Em seu vasto território, a Argentina reúne um sem-fim de carnavais que valorizam a cultura local e a influência dos países vizinhos; um leque de celebrações que, rodeadas de alegria, e em pleno verão, assumem formas diferentes de acordo com cada região, mas sempre com a paixão como denominador comum.

De Jujuy, na fronteira com a Bolívia, a Tierra del Fuego, porta de entrada para a Antártida, o oitavo maior país do planeta celebra uma tradição que logo adota as cores andinas em Humahuaca ou em um dos carnavais mais altos do mundo, em Salta; assim como toma a forma de brilhantes blocos em Corrientes e Entre Ríos ou dança ao ritmo da murga em La Rioja ou Buenos Aires.