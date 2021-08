O presidente do Peru, Pedro Castillo, empossou nesta sexta-feira o diplomata Óscar Maúrtua como o novo ministro das Relações Exteriores, substituindo Héctor Béjar, que renunciou na última terça-feira depois de apenas 19 dias no cargo.

Em cerimônia realizada no Palácio do Governo, Maúrtua tomou posse como chanceler peruano pela segunda vez. O advogado e jurista ocupou o cargo entre 2005 e 2006, durante o governo do ex-presidente Alejandro Toledo.