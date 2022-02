A presidência da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) convocou nesta segunda-feira representantes da Rússia e da Ucrânia para participar de um encontro para alcançar uma solução pacífica para o conflito entre os dois países.

"Convoco todas as partes para que realizem hoje uma reunião do Grupo de Contato Trilateral", escreveu no Twitter o ministro das Relações Exteriores da Polônia e atual presidente da organização, Zbigniew Rau.