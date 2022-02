O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, alertou nesta quinta-feira sobre o atual "momento perigoso" para a Europa, devido à concentração militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia, e enfatizou que o tempo para um possível ataque de Moscou a Kiev "está diminuindo".

"Este é um momento perigoso para a segurança europeia. O número de forças russas está aumentando. O tempo de aviso de um possível ataque está diminuindo", disse Stoltenberg em uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, com quem se reuniu na sede da organização, em Bruxelas.