Os líderes da Otan concluíram a cúpula desta segunda-feira, em Bruxelas, com a determinação de enfrentar as ameaças procedentes de "regimes autoritários", com referências diretas a Rússia e China, informou o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg.

"Há forte convergência entre os aliados" diante das ameaças para a segurança representadas pelo reforço militar da China, disse Stoltenberg em entrevista coletiva, na qual também condenou a "agressividade" da Rússia.