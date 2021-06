Os líderes da OTAN pediram nesta segunda-feira à China que cumpra seus compromissos internacionais e atue com responsabilidade no cenário global, assim como expressaram preocupação com as "políticas coercitivas" aplicadas por Pequim, que consideraram contrárias aos valores da Aliança.

"Exortamos a China a cumprir seus compromissos internacionais e a atuar com responsabilidade no sistema internacional, incluindo nos domínios espacial, cibernético e marítimo, de acordo com seu papel de grande potência", declararam os líderes da OTAN nas conclusões conjuntas da cúpula realizada hoje em Bruxelas.