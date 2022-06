A Otan está trabalhando intensamente para superar o mais rápido possível o veto da Turquia à adesão da Suécia e da Finlândia à aliança militar, mas não há garantia de que um acordo será alcançado até a cúpula da semana que vem em Madri, conforme disse o secretário-geral da entidade, Jens Stoltenberg, em entrevista à Agência Efe.

"Não posso dar nenhuma garantia sobre quando teremos sucesso, mas estamos trabalhando duro para chegar a um acordo o quanto antes", afirmou Stoltenberg, que enfatizou seu engajamento ativo "com (o presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan, com os líderes políticos em Ancara, e também com Estocolmo e Helsinque".