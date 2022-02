O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, se manifestou nesta terça-feira sobre o anúncio de desmobilização de tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia e com a possibilidade de que seja mantida uma via diplomática na região.

"Há sinais vindos de Moscou de que a diplomacia deve continuar. Isso dá motivos para um cauteloso otimismo. Mas, até o momento, não vimos nenhum sinal de desescalada no território", indicou o líder da organização, em entrevista coletiva que antecedeu o início da reunião entre ministro da Defesa dos países aliados, em Bruxelas.