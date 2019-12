A britânica Charlotte Dujardin obteve nesta terça-feira a melhor pontuação da temporada e, com 87.520, venceu a sexta etapa da Copa do Mundo de Adestramento, disputada em Londres.

Campeã da modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Londres, em 2012, a amazona liderou a exibição da equipe do Reino Unido, que ficou com seis das oito primeiras posições. O também medalhista olímpico Carl Hester ficou com a segunda posição da etapa, seguido da jovem Charlotte Fry no terceiro posto.

A vitória foi muito especial para Dujardin. Após o triunfo, ela disse ter ficado ainda mais feliz com o resultado pela "inexperiência" de sua égua, a Mount St. John, no programa do Grande Prêmio Livre, no qual os atletas escolhem sua própria música para realizar os movimentos do adestramento.

"Ela tentou de verdade, me ouvia e por isso estou encantada com sua atuação. Foi genial acabar esse ano com essa vitória, sobretudo pelo que virá no próximo ano", explicou Dujardin.

Com esse resultado, a britânica, de 34 anos, está mais do que consolidada entre os dez melhores da divisão europeia da Copa do Mundo. O plano, agora, segundo a amazona, é disputar uma prova por mês até chegar a grande final.

O alemão Frederic Wandres, que começou a etapa como no topo da classificação, deixa Londres no quarto lugar, atrás de seus compatriotas Benjamin Werndl e Helen Langehanenber.

A final deste torneio, organizado pela Federação Equestre Internacional (FEI), ocorrerá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Por enquanto, só a defensora do título e estrela mundial do adestramento, Isabell Werth, já garantiu presença na disputa.