EFE Washington 6 out 2019

Um segundo agente de inteligência quer oferecer ao Congresso dos Estados Unidos informações, em primeira mão, sobre as pressões do presidente do país, Donald Trump, à Ucrânia, o que poderia reforçar a investigação que pode resultar em impeachment, segundo veiculou neste domingo a emissora "ABC".

Marz Zaid, o advogado que representa ao primeiro delator garantiu ao canal americano de notícias que o novo cliente também faz parte do quadro de funcionários da inteligência, embora não tenha especificado de que agência ele faz parte.