A Espanha, com 57,61%, é o país com maior proporção de vacinados completos contra a covid-19 na União Europeia, além do Reino Unido e dos que compõem a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, na sigla em inglês), segundo dados do Universidade de Oxford.

A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo grupo de pesquisa BIOCOMSC da Universidade Politécnica da Catalunha, no nordeste da Espanha.