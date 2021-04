A Universidade de Oxford suspendeu os testes com a vacina que desenvolveu em parceria com a farmacêutica AstraZeneca em crianças e adolescentes até que a agência reguladora de medicamentos do Reino Unido (MHRA) dê mais informações sobre possíveis efeitos colaterais.

Em comunicado enviado à Agência Efe, um porta-voz da universidade disse que "embora não haja preocupações sobre a segurança no ensaio clínico pediátrico", Oxford decidiu "esperar por mais informações da MHRA sobre a investigação de casos raros de trombose antes de administrar mais vacinas".