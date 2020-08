Atingido no domingo passado por sete tiros da polícia enquanto estava de costas, Jacob Blake está algemado na cama do hospital onde foi internado, denunciou o pai do homem ferido nesta quinta-feira.

"Detesto vê-lo deitado naquela cama algemado. Ele não pode ir para nenhum lado. Por que eles o algemaram à cama?", questionou à imprensa o pai de Blake, que visitou o filho no hospital.