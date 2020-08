Vários países árabes se manifestaram nesta terça-feira em solidariedade ao Líbano, depois da forte explosão ocorrida no porto de Beirute, provocando 25 mortes, deixando 2.500 feridos e causando grandes prejuízos materiais.

O presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, expressou condolências através das redes sociais. O Ministério de Relações Exteriores do país africano emitiu comunicado afirmando que está em contato com as autoridades libanesas para conhecer os detalhes do incidente.