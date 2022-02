Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) chegaram nesta sexta-feira a um acordo para congelar ativos financeiros do presidente da Rússia. Vladimir Putin, e do chanceler do país, Sergey Lavrov, e já preparam um terceiro pacote de sanções contra Moscou pela invasão à Ucrânia.

"O Conselho de Assuntos Exteriores da União Europeia acaba de aprovar um segundo pacote de sanções. O congelamento de ativos inclui o presidente da Rússia e seu ministro das Relações Exteriores. Prepararemos o terceiro pacote", escreveu no Twitter o chefe da diplomacia da Letônia, Edgars Rinkevics.