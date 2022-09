Os países da União Europeia (UE) concordaram nesta sexta-feira em pedir à Comissão Europeia que realize uma “intervenção temporária de emergência” no mercado elétrico, por exemplo, através de um limite ao preço do gás na formação dos preços da eletricidade.

De acordo com as conclusões do Conselho Extraordinário da Energia às quais a Agência Efe teve acesso, os ministros da Energia dos 27 países da UE propuseram ao Executivo Comunitário que prepare "uma intervenção temporária e de emergência, incluindo um teto no preço do gás", entre outras medidas.