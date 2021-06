Os ministros da Saúde do G7 decidiram nesta sexta-feira, em Oxford, trabalhar no desenvolvimento de padrões internacionais que permitam o reconhecimento mútuo de testes e "certificados de vacinação" contra a covid-19 e, possivelmente, outras doenças.

"Existe o compromisso de trabalhar como países do G7 rumo a um processo de aceitação mútua de certificados da covid-19", diz o comunicado com as conclusões da reunião, que antecede a cúpula de líderes da semana que vem, em Cornwall, também na Inglaterra.