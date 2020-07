O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, declarou nesta sexta-feira que a ajuda dos países mais ridos aos mais pobres durante a pandemia de Covid-19 "não está sendo suficiente" e precisa aumentar "se não quisermos enfrentar uma fome que arrase o mundo nos próximos meses".

Os países desenvolvidos "tentaram proteger as suas populações e economias, mas a resposta está sendo inadequada no que se refere aos mais pobres do mundo, ainda que os principais problemas possam ser resolvidos com relativamente pouco dinheiro", disse o economista britânico em entrevista coletiva.