Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 10 abr 2021

O Panamá aprovou nesta sexta-feira o uso emergencial da CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, para acelerar o processo de imunização no país, iniciado em 20 de janeiro.

A aprovação representa "mais uma oportunidade para que mais pessoas possam ser imunizadas e, em algum momento, seja obtida a imunidade do rebanho", disse Elvia Lao, diretora nacional do Departamento de Farmácia e Medicamentos do Ministério da Saúde panamenho.