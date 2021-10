28 out 2021

EFE Bogotá 28 out 2021

A pandemia da covid-19 ampliou ainda mais as desigualdades existentes na Colômbia e terá uma efeito negativo prolongado, que pode se unir a outros "choques extremos", como os efeitos da mudança climática", indica informe do Banco Mundial (BM), publicado nesta quarta-feira.

O relatório "Rumo à construção de uma sociedade igualitária na Colômbia" aponta que a desigualdade de renda no pais é a mais alta entre os integrantes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a segunda entre as nações da América Latina e do Caribe.