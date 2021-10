A pandemia da covid-19 destruirá em 2021 o equivalente a 125 milhões de empregos em todo o mundo, conforme alertou nesta quarta-feira a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que indicou estar ocorrendo um estancamento na recuperação do mercado global de trabalho.

No meio deste ano, a própria OIT havia estimado que fossem perdidas horas de trabalho equivalentes a 100 milhões de empregos até o fim de 2021, quantidade que agora foi aumentada ao se observar que os números do terceiro trimestre são ainda piores do que os do primeiro.