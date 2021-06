A competitividade econômica dos países latino-americanos foi afetada pela eclosão da pandemia de covid-19, que atingiu particularmente a região, e fez com que as melhorias registradas em 2019 e 2020 fossem diluídas, de acordo com o relatório anual do Centro Mundial de Competitividade da escola de negócios suíça Institute for Management Development (IMD).

Globalmente, a Suíça lidera o ranking após subir da terceira posição, e aparece à frente da Suécia, que também melhorou sua posição, e da Dinamarca.