A Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) suspendeu as campanhas de lançamento em andamento no Porto Espacial Europeu de Kuru, na Guiana Francesa, seguindo as medidas de segurança do governo da França.

Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, a ESA explicou que "medidas restritivas significativas em operações e acesso estão sendo aplicadas e que de acordo com as medidas tomadas pelo governo francês, as campanhas de lançamento em andamento foram suspensas".

"Os preparativos para os lançamentos a partir dessa sede serão retomados assim que as condições sanitárias permitirem", acrescentou a agência.

Essa é uma decisão excepcional que busca garantir a saúde dos funcionários e da população local e manter condições de segurança para preparar o cronograma de lançamento.

Uma "parte importante" do pessoal próprio e subcontratado em Kuru trabalha em casa desde a semana passada e o "home office" foi estendido, sempre que possível, a seus funcionários em todos os seus centros, incluindo aqueles em países onde as medidas não são tão restritivas como na Espanha, França e Holanda.

"Ao mesmo tempo, devemos proteger as principais tarefas da agência. Minha principal prioridade deve ser garantir que essas atividades críticas continuem sem interrupções", disse seu CEO, Jan Wörner, que não detalhou quais tarefas exigem trabalho no local.

Além disso, o Conselho da ESA, que seria realizado ontem e hoje foi cancelado, embora a equipe permaneça ativa caso novas ações precisem ser aprovadas, e as atividades nas áreas financeira e de aquisição também sejam mantidas.

Na França, o governo impôs ontem o confinamento de seus cidadãos para impedir o avanço da pandemia no país, onde, segundo os últimos números, existem mais de 7,7 mil pessoas infectadas e 175 mortes.