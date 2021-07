O número de pessoas que vivem em situação de pobreza no Chile aumentou de 8,6% em 2017 para 10,8% em 2020 devido à pandemia de covid-19, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Social do país.

Mais de 2,1 milhões de pessoas vivem nessa condição, enquanto a cifra dos que estão em situação de extrema pobreza passou de 2,3% em 2017 para 4,3%, o que representa mais de 800 mil pessoas, de acordo com o levantamento oficial.