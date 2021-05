A votação nas eleições da comunidade autônoma de Madri, uma das 17 regiões da Espanha, progride em um bom ritmo nas primeiras horas desta terça-feira, com uma taxa de participação de 28,44%, dois pontos acima dos pleitos anteriores, de 2019, nos quais alcançava 26,14% no mesmo momento do dia.

Estes são os últimos dados divulgados pelo governo regional de Madri sobre estas eleições, que terão forte impacto em nível nacional e nas quais mais de cinco milhões de pessoas estão aptas a votar, em meio a grandes medidas de proteção contra o coronavírus.