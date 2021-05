Eduard Ribas i Admetlla. Cidade do México

Pessoas são imunizadas em um centro de vacinação em massa na biblioteca de Vasconcelos na Cidade do México nesta terça-feira. EFE/Sashenka Gutierrez

O estrategista do governo contra o coronavírus, Hugo López-Gatell, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/Presidência do México

Após as difíceis semanas no início de 2021, a pandemia está dando uma folga ao México, com níveis mais baixos de contágio em um ano, enquanto o governo explora a aquisição de novas vacinas para não perder o ritmo de imunização.

O estrategista do governo contra o coronavírus, Hugo López-Gatell, destacou nesta terça-feira em entrevista coletiva ao lado do presidente Andrés Manuel López Obrador que o país tem "quatro meses contínuos de redução da epidemia" e previu que fechará a semana com uma nova "queda".