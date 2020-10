8 out 2020

EFE Genebra 8 out 2020

Mais da metade das pessoas - 51% - consultadas em uma pesquisa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) indicou que a pandemia da Covid-19 teve um impacto negativo na sua saúde mental, informou nesta quinta-feira a organização.

O estudo, elaborado antes da celebração, no próximo sábado, do Dia Mundial da Saúde Mental, aponta que o surto do novo coronavírus "agravou doenças mentais existentes, gerou novas doenças e limitou ainda mais o acesso aos serviços de saúde mental".