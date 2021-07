Quase 23 milhões de crianças em todo o mundo não receberam em 2020 uma das vacinas mais comuns, a DTP, contra difteria, tétano e coqueluche, um número que representa um retrocesso de dez anos nos programas globais de vacinação e que teve como principal causa a pandemia da Covid-19.

As 22,7 milhões de crianças que não receberam o DTP no ano passado representam um aumento acentuado em relação às 19 milhões em 2019. Com isso, em números da Organização Mundial da Saúde, o percentual de menores desprotegidos chegou a 17% em todo o mundo, o pior desde 2009.