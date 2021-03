A pandemia de covid-19 aumentou a vulnerabilidade de menores de idade e migrantes diante da possibilidade de se tornarem vítimas de tráfico de pessoas, conforme alertaram vários especialistas no tema durante um fórum organizado nesta quinta-feira pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"As crianças estão em sério risco de se tornarem vítimas de tráfico através da internet. Representam 31% de todas as vítimas que são capturadas através das redes social e 24% por meio de anúncios em classificados", destacou a chefe de gabinete e assessora executiva da presidência do BID, Jéssica Bedoya.