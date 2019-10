O protesto pacífico dos chilenos para exigir uma sociedade mais justa abafou nesta segunda-feira, pela primeira vez, as manifestações violentas, que colocaram quase todo o país em estado de emergência.

Com panelas nas mãos e uma palavra de ordem clara - "sem violência" -, milhares de chilenos conseguiram mostrar seu descontentamento e exigir uma sociedade "sem abusos", fazendo suas vozes serem ouvidas com mais atenção do que os episódios de violência, ainda existentes, mas pontuais na comparação com os últimos dias.