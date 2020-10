O papa Francisco alertou nesta quinta-feira para a "catástrofe educacional" causada pela pandemia do novo coronavírus, com quase 10 milhões de crianças ao redor do mundo longe das escolas, e apelou que seja realizado um pacto educacional global que "ouça as novas gerações".

O pontífice enviou hoje um vídeo para a reunião que está sendo realizada para produzir um Pacto Global pela Educação promovido para o Vaticano.

Ele iniciou seu discurso observando que devido à pandemia, "muitas crianças e adolescentes foram deixados para trás no processo natural de desenvolvimento pedagógico".

O papa repetiu a expressão de alguns utilizada por algumas organizações internacionais que falam de uma "catástrofe educacional" e destacou que "cerca de dez milhões de crianças poderiam ser forçadas a abandonar a escola devido à crise econômica gerada pelo coronavírus, aumentando a lacuna um nível educacional alarmante, com mais de 250 milhões de crianças em idade escolar excluídas de qualquer atividade educacional".

Francisco propõe que a educação seja também "um caminho partilhado, em que não se fique indiferente ao flagelo da violência e dos maus-tratos infantis, ao fenômeno das jovens esposas e das crianças soldados, à tragédia dos menores vendidos e escravizado", afirmou. EFE

(vídeo)