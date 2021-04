Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 29 abr 2021

O papa Francisco recordou nesta quinta-feira que as "prolongadas dificuldades e angústias" dos venezuelanos "foram agravadas pela terrível pandemia", e apelou à unidade e reconciliação para o bem do país, em uma mensagem de vídeo por ocasião da beatificação amanhã, em Caracas, do médico venezuelano José Gregorio Hernández.

O pontífice argentino explicou que a beatificação de José Gregorio ocorre em "um momento particular e difícil para os venezuelanos" e expressou seu desejo de visitar o país.