O papa Francisco advertiu nesta quinta-feira sobre o nefasto "efeito dominó" que podem desencadear as guerras e pediu aos líderes mundiais que se comprometam "em favor da paz e não das armas", no último discurso que fez no Cazaquistão, no encerramento do sétimo Congresso de Lìderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.

O papa leu o discurso após a aprovação da Declaração Final do Congresso, assinada por ele e pela maioria dos 80 representantes das delegações de 50 países presentes. O nome daqueles que não assinaram não foram informados.