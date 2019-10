6 out 2019

Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 6 out 2019

O papa Francisco celebrou neste domingo a missa de abertura da Assembleia Especial do Sínodo para a região Pan-amazônica, que terá início amanhã e que durante 21 dias abordará questões sobre a região, e denunciou as queimadas criminosas que devastaram parte da floresta nos últimos meses.

"O fogo de Deus é calor que atrai e reúne em unidade, que se alimenta com o compartilhar, não com o lucro. O fogo devorador, por outro lado, estende quando querem desenvolver só as própias idéias, fazer o próprio grupo, queimar o diferente para uniformizar todos e tudo", afirmou o líder da Igreja Católica, também fazendo alusão a temas mais amplos na sociedade atual.