O papa Francisco chegou neste sábado ao Japão para uma visita de três dias na qual irá às cidades de Nagasaki e Hiroshima e, em seu primeiro contato com os bispos do país, afirmou que se une a um "apelo profético ao desarmamento nuclear".

Depois de uma visita também de três dias à Tailândia, o papa desembarcou às 17h25 (horário local; 5h25 de Brasília) no Aeroporto Internacional de Tóquio e foi imediatamente à Nunciatura, onde ficará hospedado, para se encontrar com os 29 bispos do país.

Em seu primeiro discurso, o pontífice anunciou que amanhã, quando estará em Nagasaki e Hiroshima, rezará "pelas vítimas do catastrófico bombardeio das duas cidades", e fará eco aos "apelos proféticos ao desarmamento nuclear".

"Desejo encontrar aqueles que ainda sofrem as feridas deste trágico episódio da história humana, assim como as vítimas do triplo desastre de Fukushima", afirmou Franciscmo, em referência ao terremoto ocorrido em 2011 que causou um enorme tsunami, danos à usina nuclear da cidade e milhares de mortos.

O papa acrescentou que o sofrimento das vítimas traz "uma recordação eloquente do nosso dever humano e cristão de ajudar aqueles que sofrem no corpo e no espírito e de oferecer a todos a mensagem evangélica de esperança, cura e reconciliação".

Bem-humorado, Francisco, que chegou às pressas para o encontro com os bispos, brincou dizendo que eles pensariam que "os argentinos eram mal-educados", por ele não ter cumprimentado os prelados um a um ao entrar na Nunciatura.

O número de católicos no Japão representa apenas 0,4% da população, ou cerca de 536 mil fiéis, segundo dados do Vaticano. Os xintoístas são maioria (79 milhões), à frente dos budistas (48 milhões).

Amanhã, o papa passará todo o dia em Nagasaki e Hiroshima onde, além de visitar as chamadas "zonas zero", locais onde as bombas atômicas caíram em 1945, também celebrará uma missa. EFE

