O papa Francisco condenou nesta quinta-feira o "atroz assassinato" do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e expressou suas condolências ao povo haitiano, para quem desejou "um futuro de harmonia fraterna, solidariedade e prosperidade", segundo informou o Vaticano.

"Ao saber do atroz assassinato do presidente do Haiti, Sua Santidade o Papa Francisco apresenta suas condolências ao povo haitiano e à sua esposa, também gravemente ferida, cuja vida confia a Deus", afirmou a Santa Sé em comunicado assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.