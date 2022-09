O papa Francisco garantiu nesta sexta-feira que seriam evitadas "decisões que levam à morte" com mais mulheres nas esferas de poder e pediu que a elas sejam confiadas uma maior responsabilidade.

As declarações foram dadas no último discurso no Cazaquistão, para onde o líder da Igreja Católica viajou para participar do Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais.