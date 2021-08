O papa Francisco enviou uma primeira doação de 200 mil euros (R$ 1,25 milhão) para ajudar as pessoas mais afetadas pelo terremoto ocorrido no Haiti no último dia 14, que deixou 2,2 mil mortos e 22 mil feridos.

O montante foi enviado através do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e será distribuído em colaboração Nunciatura Apostólica (a embaixada do Vaticano no país), entre as dioceses mais afetadas pela catástrofe.