O papa Francisco, juntamente com outros 80 líderes religiosos, rezou silenciosamente nesta quarta-feira pela paz, cada um com seu próprio credo, na abertura do congresso sobre religiões do qual ele participou e que foi o principal motivo de sua visita ao Cazaquistão, onde desembarcou ontem.

Francisco chegou ao evento em uma cadeira de rodas e acompanhado pelo presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev. Ele sentou-se diante de uma enorme mesa redonda com os outros líderes religiosos no Palácio da Independência, na capital do país, Nursultan, e por alguns segundos todos permaneceram em silêncio.